Кривенцов о матче с Маккаби: В Израиле запрет на выезд граждан, пока мы ничего не знаем

Главный тренер " Зари " Валерий Кривенцов рассказал о ситуации с организацией матча 3-го тура Лиги конференций против израильского "Маккаби", который должен был состояться 26 октября в Тель-Авиве.

"Мы ведем переписку с УЕФА. Мы предложили "Маккаби" сыграть в Люблине. В Израиле есть запрет на выезд граждан страны за границу. Как они смогут выехать на матч с нами? Вот вопрос. Пока мы ничего не знаем", – сказал Кривенцов.

Напомним, что 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1200 человек. Количество погибших палестинцев в результате ответных израильских ответных ударов по сектору Газа достигло 1200 человек.

Матчи отбора Евро-2024 сборной Израиля были перенесены, так как власти Израиля пока что запрещают игрокам сборной покидать пределы страны.