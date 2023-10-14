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Кривенцов о матче с Маккаби: В Израиле запрет на выезд граждан, пока мы ничего не знаем

Лига конференций
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Матч должен состоятся 26 октября

Кривенцов о матче с Маккаби: В Израиле запрет на выезд граждан, пока мы ничего не знаем

ФК "Металлист 1925" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Зари" Валерий Кривенцов рассказал о ситуации с организацией матча 3-го тура Лиги конференций против израильского "Маккаби", который должен был состояться 26 октября в Тель-Авиве.

"Мы ведем переписку с УЕФА. Мы предложили "Маккаби" сыграть в Люблине. В Израиле есть запрет на выезд граждан страны за границу. Как они смогут выехать на матч с нами? Вот вопрос. Пока мы ничего не знаем", – сказал Кривенцов.

Напомним, что 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1200 человек. Количество погибших палестинцев в результате ответных израильских ответных ударов по сектору Газа достигло 1200 человек.

Матчи отбора Евро-2024 сборной Израиля были перенесены, так как власти Израиля пока что запрещают игрокам сборной покидать пределы страны.

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В статье: Заря (Луганск) Маккаби (Тель-Авив) Валерий Кривенцов
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Источник:
Sport Arena

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