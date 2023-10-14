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Кривенцов о матче с Маккаби: В Израиле запрет на выезд граждан, пока мы ничего не знаем
Матч должен состоятся 26 октября
ФК "Металлист 1925" / Автор неизвестен
Главный тренер "
"Мы ведем переписку с УЕФА. Мы предложили "Маккаби" сыграть в Люблине. В Израиле есть запрет на выезд граждан страны за границу. Как они смогут выехать на матч с нами? Вот вопрос. Пока мы ничего не знаем", – сказал Кривенцов.
Напомним, что 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1200 человек. Количество погибших палестинцев в результате ответных израильских ответных ударов по сектору Газа достигло 1200 человек.
Матчи отбора Евро-2024 сборной Израиля были перенесены, так как власти Израиля пока что запрещают игрокам сборной покидать пределы страны.
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