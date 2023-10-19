СМИ: УЕФА перенес матч Маккаби Тель-Авив – Заря

УЕФА принял решение о переносе матча "Зари" против "Маккаби" Тель-Авиве в рамках 3-го тура группового этапа Лиги конференций на 25 ноября. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Время игры не указано.

В случае невозможности сыграть 25 ноября в Тель-Авиве, место поединка определит "Маккаби".

Таким образом, матч УПЛ луганского клуба против "Колоса" (в 15-м туре) почти стопроцентно состоится в следующем году.

"Заре" придется сыграть осенью сразу три матча первого круга - еще против "Шахтера" и "Динамо". Последний матч еврокубков луганчане проводят 14 декабря, а последний тур первого круга УПЛ назначен на 9 декабря.

Напомним, матч "Маккаби" - "Заря" должен был состояться 25 октября. Но из-за войны Израиля с ХАМАС, прекращения тренировок "Маккаби", поспешного выезда его легионеров и тренерского штаба за границу и возможного запрета на выезд израильских игроков израильтяне официально попросили УЕФА о переносе.