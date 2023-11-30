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Маккаби обыграл Брейдаблик и максимально усложнил жизнь Заре в группе ЛК. ТАБЛИЦА
Луганчанам нужно побеждать в двух турах и при этом надеяться на удачные расклады
Фото: ФК Зоря Луганськ
Матч 5-го тура группы B
Поединок имел определяющие значение и для "Зари", которая вечером сыграет на выезде с "Гентом".
"Маккаби" в сегодняшнем матче был лучше, забил два гола (еще один был отменен из-за фола в атаке), а пропустил от "Брейдаблика" один.
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Итоговый счет 1:2 оставляет "Заре" математических шансов на проход в плей-офф, но сделать это будет крайне непросто.
Для того, чтобы занять 2-е место в группе ("Маккаби" для "Зари" уже недостижим), луганчанам нужно обыгрывать сегодня на выезде "Гент" и в последнем туре – "Брейдаблик". И при этом "Заре" нужно надеяться, чтобы в последнем туре немотивированный "Маккаби" обыграл "Гент".
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