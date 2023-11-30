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Маккаби обыграл Брейдаблик и максимально усложнил жизнь Заре в группе ЛК. ТАБЛИЦА

Лига конференций
Обновлено

Луганчанам нужно побеждать в двух турах и при этом надеяться на удачные расклады

Маккаби обыграл Брейдаблик и максимально усложнил жизнь Заре в группе ЛК. ТАБЛИЦА

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Матч 5-го тура группы B Лиги конференций, в котором исландский "Брейдаблик" принимал "Маккаби", начался раньше остальных поединков из-за погодных условий в Исландии.

Поединок имел определяющие значение и для "Зари", которая вечером сыграет на выезде с "Гентом".

"Маккаби" в сегодняшнем матче был лучше, забил два гола (еще один был отменен из-за фола в атаке), а пропустил от "Брейдаблика" один.

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Итоговый счет 1:2 оставляет "Заре" математических шансов на проход в плей-офф, но сделать это будет крайне непросто.

Для того, чтобы занять 2-е место в группе ("Маккаби" для "Зари" уже недостижим), луганчанам нужно обыгрывать сегодня на выезде "Гент" и в последнем туре – "Брейдаблик". И при этом "Заре" нужно надеяться, чтобы в последнем туре немотивированный "Маккаби" обыграл "Гент".

Маккаби обыграл Брейдаблик и максимально усложнил жизнь Заре в группе ЛК. ТАБЛИЦА - изображение 1
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Заря (Луганск) Маккаби (Тель-Авив) Гент Брейдаблик
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
30.11.2023 в 18:43
Заря это позор Украины и надеяться на дядю глупо ---они давно уже дно в ЕК и УПЛ
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
30.11.2023 в 18:43
Заря это позор Украины и надеяться на дядю глупо ---они давно уже дно в ЕК и УПЛ
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
30.11.2023 в 17:09
Не пишіть дурниць.. Гент та Маккабі по грі в наступній стадії, все решта - фантазії
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