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ЛК. Виктория оправдывает своё название, проход Лилля, унижение Бешикташа и небольшая надежда АЗ
Результаты матчей, стартовавших в 19:45
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Конференций. 5-й тур
Группа А
Олимпия (Словения) – Лилль (Франция) 0:2
Голы: Кабелла 15, Языджи 75
Олимпия – Пинтол, Мухамедбегович, Ратник, Суалеэ, Доффо, Элшник (Диогу Пинту, 72), Ласицкас (Посавец, 63), Мотика (Нукич, 72), Руй Педру (Фадида, 63), Брест (Жорже Силва, 46), Бристрич
Лилль – Шевалье, Сантуш, Умтити (Алессандро, 72), Йоро, Гудмундссон, Кабелла, Андре, Бенталеб (Гомес, 83), Жегрова (Харальдссон, 76), Буадди, Языджи (Фэ, 83)
КИ Клаксвик (Фарерские острова) – Слован Братислава (Словакия) 1:2
Голы: Миккельсен 17 – Куцка 24, 62
Группа C
Балкани (Косово) – Виктория Пльзень (Чехия) 0:1
Гол: Шулц 81
Группа D
Бешикташ (Турция) – Брюгге (Бельгия) 0:5
Голы: Нильсен 4, Игор Тиаго 14, 46, Нвадике 50, Ольсен 69
Бешикташ – Дестаноглу, Бингел (Кемеч, 84), Булут, Колли, Зайнутдинов, Окслейд-Чемберлен, Учан (Жедсон Фернандеш, 56), Тыкназ (Хаджиахметович, 56), Ребич (Мюлека, 46), Тосун (Кылычсой, 64), Абубакар
Брюгге – Миньоле, Одои, Мехеле, Спилерс, де Кейпер (Мейер, 74), Нильсен (Скурась, 46), Синкернагель (Баланта, 46), Ветлесен (Нуса, 60), Нвадике, Ольсен, Игор Тиаго (Жуджла, 59)
Буде-Глимт (Норвегия) – Лугано (Швейцария) 5:2
Голы: Пеллегрино 40, 78, Фет 52, Берг 65, Капскармо 88 – Целар 69, Бабич 86
Группа Е
АЗ Алкмар (Нидерланды) – Зриньски (Босния и Герцеговина) 1:0
Гол: Павлидис 59 (п)
АЗ Алкмар – Райан, Сугавара (Касиус, 81), Мартинс Инди, Базур (Алешандре Пенетра, 43), Меллер Вольф, Класи, Михайлович (де Вит, 82), Данташ (Гаудмейн, 90), ван Боммел (Аддай, 81), Павлидис, Поку
Зриньски – Марич, Чорлука, Сенич (Киш, 66), Радич, Зломыслич, Брадарич (Балич, 83), Иванчич, Чуже (Мишич, 84), Хрванович (Саблич, 60), Малекинушич, Билбия
Группа G
ХИК (Финляндия) – Абердин (Шотландия) 2:2
Голы: Банде 16, Хостикка 33 – Макдоналд 41, Луиш Лопеш 56
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