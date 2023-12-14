Заря забила 4-й сухой гол Брейдаблику. ВИДЕО

"Заря" играет свой матч 6-го тура Лиги конференций против "Брейдаблика".

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Матч в группе уже ни на что не влиял, возможно, поэтому луганчане сыграли от души, забив три гола уже к 18-й минуте. Правда, нужно отметить, что и оборона исландцев сегодня выглядела просто статистами.

После перерыва игра успокоилась, но Горбач все-таки забил 4-й гол на 76-й минуте… И снова разрезной пас между, выход один на один и удар мимо вратаря. 4:0.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.