ЛК. Сенсационный вылет Айнтрахта, поражение Легии и спокойные Олимпиакос со Штурмом

Завершились все ответные матчи дополнительного раунда плей-офф Лиги Конференций и мы наконец узнали всех участников 1/8 финала. Кто же продолжит борьбу за трофей, а кто сегодня покинул турнир? Давайте разбираться!

"Айнтрахт" (Германия) — "Сант-Жиллуаз" (Бельгия) 1:2 (общий счет – 3:4)

Голы: Эбимбе (88) — Пуэртас (47), Айенса (80)

Немецко-бельгийское противостояние было одним из самых непредсказуемых и наиболее интересных матчей этого временного слота в Лиге Конференций. После того, как в первой игре они расписали результативную ничью 2:2 на стадионе "Сант-Жиллуаза", ожидался еще один веселый матч и во Франкфурте.

Впрочем "Айнтрахт" не был настроен на активные атакующие действия и даже подарил немало пространства своим соперникам в атаке. Казалось, что план немцев заключался в том, чтобы играть осторожно и если не удастся забить какой-то случайный гол, то дотянуть до экстра-таймов, а там и до серии пенальти. Вот только у Пуэртаса Кастро были свои планы на этот счет.

В начале второго тайма он открыл счет во встрече очень красивым ударом в ближний угол, на который не успел среагировать Кевин Трапп и именно этот гол немного изменил скорость игры хозяев поля. Теперь им нужно отыгрываться и именно этим они и занялись после медленного старта.

Несколько интересных моментов в исполнении немцев не завершились голом, без геройства голкипера гостей Антони Мориса не обошлось. Не зря он так отчаянно спасал свою команду, которая на 80-й минуте после углового удара отправила в ворота Траппа и второй гол. Да, впоследствии Эрик Эбимбе все же сократил отставание своей команды, подарив надежду на последние секунды, впрочем второго и спасительного гола забить не удалось.

Это победа и проход "Сант-Жиллуаз". Они показали симпатичный футбол и убийственную реализацию. На одного представителя немецкого футбола в плей-офф еврокубков стало меньше.

"Ференцварош" (Венгрия) — "Олимпиакос" (Греция) 0:1 (общий счет – 0:2)

Гол: Эль Кааби (45, с пенальти)

Достаточно осторожно прошел первый матч между этими соперниками в Греции, тогда "Олимпиакос" сумел открыть счет лишь на последних минутах благодаря голу от Аюба Эль Кааби. Когда они прибыли в Венгрию, что уже имели преимущество в 1 мяч и могли строить свою игру с мыслью о результате. Такого выбора не было у "Ференцвароша", который должен был нестись вперед и отыгрываться.

Именно на этом греки и упирали своих оппонентов, во время одной из своих атак под конец первого тайма они заработали пенальти, который реализовал все тот же Эль Кааби. Второй гол в двух матчах против "Ференцвароша" от марокканца и задача для хозяев поля усложнилась максимально. Они и до пропущенного гола выглядели не очень уверенно, а теперь нужно было отыгрывать уже два гола.

Сил и умений на подобное геройство у представителей Венгрии не нашлось, поэтому две минимальные победы в обоих матчах выводят "Олимпиакос" в 1/8 финала.

"Легия" (Польша) — "Мьольде" (Норвегия) 0:3 (общий счет – 2:6)

Голы: Гульбрандсен (2, 67), Гестад (20)

Варшавская "Легия" достаточно героически сократила отставание в три мяча во время первого матча между этими соперниками в Норвегии. В итоге они проиграли с разницей в 1 гол, хотя постаплись по ходу игры 3:0. Казалось, что благодаря тем двум голам они остаются в игре и имеют неплохие шансы на итоговый камбэк, особенно учитывая тот факт, что теперь матч будет проходить в родных стенах.

Однако не случилось так, как предполагалось. Уже на второй минуте "Мьольде" открыли счет в матче и увеличили свое преимущество до двух голов, а затем полетел и второй гол, который почти снял все вопросы по поводу победителя этого противостояния. Очень печально выглядела "Легия" и большинство их моментов - это были попытки ударов издали, которые выглядели скорее моментами отчаяния, а не реальными попытками исправить ситуацию.

Во втором тайме Гульбрандсен отправил и третий гол в ворота поляков и фактически отобрал даже минимальную интригу, которая все еще витала в воздухе на варшавском стадионе. Разгром и достаточно болезненный вылет "Легии", из Лиги Конференций, соперник был банально сильнее.

"Слован" Братислава (Словакия) — "Штурм" Грац (Австрия) 0:1 (общий счет – 1:5)

Гол: Бьерет (52)

Кажется, что итог этого противостояния был решен еще в первом матче. После громкого разгрома со стороны "Штурма" на домашнем стадионе (4:1), все выглядело максимально бесперспективно для "Слована". Так и получилось, поскольку даже у себя дома словаки не смогли найти каких-то аргументов.

Вместо этого они пропустили еще один гол, который оформил Мика Бьерет и помахали белым флажком. До конца игры особых попыток спасти матч мы не увидели. Поэтому спокойный и справедливый проход сильнейшего, в этой паре это "Штурм".