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Лига конференций. Смотреть онлайн LIVE жеребьевку 1/8-й финала
Жеребьевка Лиги конференций: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция ⋇ 23.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, в пятницу, 23-го февраля, состоится жеребьевка 1/8-ой финала Лиги конференций. В процедуре примут участие шестнадцать команд. Восемь победителей групп группового раунда, и восемь победителей стыкового раунда плей-офф.
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Победители групп будут сеяными при жеребьевке, а победители стыкового раунда – не сеяными. Одну пару не могут формировать команды из одной страны.
Начало жеребьевки – 23-го февраля в 14:00. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 1.
Жеребкування 1/8-ої фіналу Ліги конференційСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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