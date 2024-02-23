Лига конференций. Смотреть онлайн LIVE жеребьевку 1/8-й финала

Сегодня, в пятницу, 23-го февраля, состоится жеребьевка 1/8-ой финала Лиги конференций. В процедуре примут участие шестнадцать команд. Восемь победителей групп группового раунда, и восемь победителей стыкового раунда плей-офф.

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Победители групп будут сеяными при жеребьевке, а победители стыкового раунда – не сеяными. Одну пару не могут формировать команды из одной страны.

Начало жеребьевки – 23-го февраля в 14:00. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 1.