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Лига конференций. В Амстердаме сухо, Маккаби громит Олимпиакос, а Лилль — Штурм
Доминирование клубов из больших лиг
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sebastian Widmann - UEFA/UEFA
Матч с самой громкой вывеской в этом слоте подвел — команды так и не забили.
"Астон Вилла" навязала "Аяксу" равный футбол, но при этом очень немного показала в нападении. Кроме удара Диаби на старте и вспомнить нечего.
Голландцы, в свою очередь, создали больше, пытались играть первым номером, но и их попыткам не хватило точности. Прежде всего, речь об ударах Бробби и Тейлора.
Впереди у команд матч в Бирмингеме, и, кажется, этого "Вилла" и ждет. Сегодня команда Унаи Эмери сыграла явно ниже своих возможностей, ведь в трех предыдущих матчах она забила аж 9 голов.
"More red cards than chances in the second half" ????— Sky Sports Football (@SkyFootball) March 7, 2024
Former Aston Villa goalkeeper Jed Steer reacts after red cards for Ezri Konsa and Ajax's Tristan Gooijer as game remains goalless in Amsterdam. pic.twitter.com/5M3wzRP466
1/8 финала Лиги конференций, первый матч. Амстердам. "Йохан Кройф Арена"
"Аякс" - "Астон Вилла" - 0:0
"Аякс": Рамай — Ренш, Каплан, Хато — Гойер, Хендерсон, Маннсверк (ван ден Боомен, 76), Соса — Глинссон (Акпом, 80), Тейлор — Бробби
"Астон Вилла": Мартинес — Конса, Ленгле, Пау Торрес (Кэш, 46), Динь (Алекс Морено, 74) — Диаби (Макгинн, 63), Дуглас Луис, Тилеманс, Ироэгбунам (Дзаньоло, 74) — Уоткинс, Роджерс (Бэйли, 63)
Предупреждения: Маннсверк, 24, Гойер, 68 — Конса, 25, Кэш, 64, Дзаньоло, 76
Удаления: Гойер, 86 - Конса, 83
Очень равный поединок, и по правде норвежцам повезло здесь победить.
Михал Скураш забил за "Брюгге" уже на старте, но после длительного разбирательства ВАР мяч отменил. После этого у гостей был очень острый удар Ютглы головой.
Лишь к середине первого тайма норвежцам удалось выровнять матч, и как только у них пошли первые моменты — сразу гол. Это Стеневик в контратаке четко поразил ближний угол.
Во втором тайме "Брюгге" пытался играть агрессивно, много прессинговал, но наиграл только на обмен голами в концовке. Причем бельгийцам, скорее, повезло — мяч попал в руку защитнику, который не успел ее убрать, и так был назначен пенальти. Тем временем норвежцы забили "трудовой" мяч в хорошей атаке.
Fredrik Gulbrandsen scored in stop-page— FootColic ⚽️ (@FootColic) March 7, 2024
Molde FK 2-1 Club Bruggepic.twitter.com/JlQmBTv1Am
1/8 финала Лиги конференций, первый матч. Мольде. "Акер Стэдиум"
"Мольде" - "Брюгге" - 2:1
Гол: Стеневик, 43, Гульбрандсен, 90+2 — де Кюйпер, 85 (с пенальти)
"Мольде": Петерсен — Хауган (Стеневик, 16), Хагельшер, Эйванн — Линнес, Кааса, Моллер Дели (Эдегор, 90+4), Хестад (Эриксен, 62), Хауген — Гульбрандсен, Бериша
"Брюгге": Якерс — Спилерс (Саббе, 46), Мехеле (Ордоньес, 81), Майер — Одои, Нильсен (Сков Ольсен, 73), Ванакен, Оньедика, де Кюйпер — Скураш (Цинкернагель, 73), Ютгла (Барбера, 89)
Предупреждение: Хагельшер, 79
Здесь налицо разница в классе команд — и она не в пользу австрийцев.
"Штурм" пытался доминировать, создал парочку шансов, но лучшие упустили Саркария, который потом получил травму, и Китеишвили.
Тем временем "Лилль" атаковал меньше, зато моментов создавал больше. Первый гол Дэвид забил после прохода и паса 16-летнего Буадди; второй мяч ему "подарила" перекладину, в которую поначалу пробил Харальдссон. При этом еще два удобных шанса канадец упустил, и точку в игре пришлось ставить Жегрове. Вряд ли болельщики "Лилля" против такого поворота — гол получился шикарный, а борьба в этой паре в любом случае окончена.
Mama Zhegrova pic.twitter.com/I8VYNLGwmn— SuiveurLillois (@SuiveurLillois) March 7, 2024
1/8 финала Лиги конференций, первый матч. Грац. "Меркур Арена"
"Штурм" - "Лилль" - 0:3
Голы: Дэвид, 28, 51, Жегрова, 71
"Штурм": Ярош — Газибегович, Аффенбрюгер, Вютрих, Шнегг — Станкович, Лавалей (Камара, 65) — Саркария (Бовинг, 43), Хорват (Джонстон, 77), Китеишвили (Влодарчик, 65) — Бьерет (Хирляндер, 65)
"Лилль": Шевалье — Тьяго Сантуш, Йоро, Алешандро, Исмаили (Гудмундссон, 64) — Буадди, Андре — Жегрова (Бази, 77), Гомес (Феррах, 81), Харальдссон (Кабелла, 64) — Дэвид (Языджи, 64)
Предупреждения: Вютрих, 68 — Буадди, 74
Гегемон чемпионата Израиля неожиданно легко одолел гегемона чемпионата Греции.
Решающим фактором стал классный прессинг "Маккаби" и проходной двор в центре обороны "Олимпиакоса". Родиней, Рецос и Карму — провал. А вот 36-летнего Эрана Захави хвалим.
Ветеран дважды забил с близкого расстояния в стартовые полчаса; еще один похожий мяч вколотил Шахар. "Оли" ответил на это только мячом Эль-Кааби после классного навеса Фортуниса, но в дальнейшем "Маккаби" засушил греков.
⚽️ Eran Zahavi scored! Maccabi Tel Aviv gets the lead !!— Recap Football (@recap_football_) March 7, 2024
pic.twitter.com/UCSONeJvum
Нельзя сказать, что у них не было моментов — они и мячом больше владели, и Мишпати сделал целых пять сейвов. Впрочем, дальше была контратака с ударом головой от Переца - и счет на табло.
1/8 финала Лиги конференций, первый матч. Пирей. "Георгиос Караискакис"
"Олимпиакос" - "Маккаби Тель-Авив" - 1:4
Голы: Эль-Кааби, 13 — Захави, 4, 30, Шахар, 9, Перец, 74
"Олимпиакос": Пасхалакис — Родиней, Рецос, Карму, Ортега — Эссе, Чикинью (Масурас, 67) — Поденсе (Карвалью, 78), Орта (Иборра, 84), Фортунис (Йоветич, 78) — Эль-Кааби (Эль-Араби, 84)
"Маккаби Тель-Авив": Мишпати — Шахар, Нахмиас, Саборит, Ревиво — Каниховский (Голаса, 82), ван Оверим (Карцев, 77), Перец — Давида (Битон, 68), Захави (Тургеман, 77), Милсон (Давидзада, 82)
Предупреждения: Иборра, 90+2 - Каниховский, 20, Шахар, 38, Мишпати, 57. Ревиво, 84
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