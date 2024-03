Лига конференций. В Амстердаме сухо, Маккаби громит Олимпиакос, а Лилль — Штурм

Матч с самой громкой вывеской в этом слоте подвел — команды так и не забили.

"Астон Вилла" навязала "Аяксу" равный футбол, но при этом очень немного показала в нападении. Кроме удара Диаби на старте и вспомнить нечего.

Голландцы, в свою очередь, создали больше, пытались играть первым номером, но и их попыткам не хватило точности. Прежде всего, речь об ударах Бробби и Тейлора.

Впереди у команд матч в Бирмингеме, и, кажется, этого "Вилла" и ждет. Сегодня команда Унаи Эмери сыграла явно ниже своих возможностей, ведь в трех предыдущих матчах она забила аж 9 голов.

"More red cards than chances in the second half" ????



Former Aston Villa goalkeeper Jed Steer reacts after red cards for Ezri Konsa and Ajax's Tristan Gooijer as game remains goalless in Amsterdam. pic.twitter.com/5M3wzRP466