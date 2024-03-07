Лига конференций. В Амстердаме сухо, Маккаби громит Олимпиакос, а Лилль — Штурм

Матч с самой громкой вывеской в этом слоте подвел — команды так и не забили.

"Астон Вилла" навязала "Аяксу" равный футбол, но при этом очень немного показала в нападении. Кроме удара Диаби на старте и вспомнить нечего.

Голландцы, в свою очередь, создали больше, пытались играть первым номером, но и их попыткам не хватило точности. Прежде всего, речь об ударах Бробби и Тейлора.

Впереди у команд матч в Бирмингеме, и, кажется, этого "Вилла" и ждет. Сегодня команда Унаи Эмери сыграла явно ниже своих возможностей, ведь в трех предыдущих матчах она забила аж 9 голов.

"More red cards than chances in the second half" ????



Former Aston Villa goalkeeper Jed Steer reacts after red cards for Ezri Konsa and Ajax's Tristan Gooijer as game remains goalless in Amsterdam. pic.twitter.com/5M3wzRP466 — Sky Sports Football (@SkyFootball) March 7, 2024

1/8 финала Лиги конференций, первый матч. Амстердам. "Йохан Кройф Арена"

"Аякс" - "Астон Вилла" - 0:0

"Аякс": Рамай — Ренш, Каплан, Хато — Гойер, Хендерсон, Маннсверк (ван ден Боомен, 76), Соса — Глинссон (Акпом, 80), Тейлор — Бробби

"Астон Вилла": Мартинес — Конса, Ленгле, Пау Торрес (Кэш, 46), Динь (Алекс Морено, 74) — Диаби (Макгинн, 63), Дуглас Луис, Тилеманс, Ироэгбунам (Дзаньоло, 74) — Уоткинс, Роджерс (Бэйли, 63)

Предупреждения: Маннсверк, 24, Гойер, 68 — Конса, 25, Кэш, 64, Дзаньоло, 76

Удаления: Гойер, 86 - Конса, 83

Очень равный поединок, и по правде норвежцам повезло здесь победить.

Михал Скураш забил за "Брюгге" уже на старте, но после длительного разбирательства ВАР мяч отменил. После этого у гостей был очень острый удар Ютглы головой.

Лишь к середине первого тайма норвежцам удалось выровнять матч, и как только у них пошли первые моменты — сразу гол. Это Стеневик в контратаке четко поразил ближний угол.

Во втором тайме "Брюгге" пытался играть агрессивно, много прессинговал, но наиграл только на обмен голами в концовке. Причем бельгийцам, скорее, повезло — мяч попал в руку защитнику, который не успел ее убрать, и так был назначен пенальти. Тем временем норвежцы забили "трудовой" мяч в хорошей атаке.

Fredrik Gulbrandsen scored in stop-page



Molde FK 2-1 Club Bruggepic.twitter.com/JlQmBTv1Am — FootColic ⚽️ (@FootColic) March 7, 2024

1/8 финала Лиги конференций, первый матч. Мольде. "Акер Стэдиум"

"Мольде" - "Брюгге" - 2:1

Гол: Стеневик, 43, Гульбрандсен, 90+2 — де Кюйпер, 85 (с пенальти)

"Мольде": Петерсен — Хауган (Стеневик, 16), Хагельшер, Эйванн — Линнес, Кааса, Моллер Дели (Эдегор, 90+4), Хестад (Эриксен, 62), Хауген — Гульбрандсен, Бериша

"Брюгге": Якерс — Спилерс (Саббе, 46), Мехеле (Ордоньес, 81), Майер — Одои, Нильсен (Сков Ольсен, 73), Ванакен, Оньедика, де Кюйпер — Скураш (Цинкернагель, 73), Ютгла (Барбера, 89)

Предупреждение: Хагельшер, 79

Здесь налицо разница в классе команд — и она не в пользу австрийцев.

"Штурм" пытался доминировать, создал парочку шансов, но лучшие упустили Саркария, который потом получил травму, и Китеишвили.

Тем временем "Лилль" атаковал меньше, зато моментов создавал больше. Первый гол Дэвид забил после прохода и паса 16-летнего Буадди; второй мяч ему "подарила" перекладину, в которую поначалу пробил Харальдссон. При этом еще два удобных шанса канадец упустил, и точку в игре пришлось ставить Жегрове. Вряд ли болельщики "Лилля" против такого поворота — гол получился шикарный, а борьба в этой паре в любом случае окончена.

1/8 финала Лиги конференций, первый матч. Грац. "Меркур Арена"

"Штурм" - "Лилль" - 0:3

Голы: Дэвид, 28, 51, Жегрова, 71

"Штурм": Ярош — Газибегович, Аффенбрюгер, Вютрих, Шнегг — Станкович, Лавалей (Камара, 65) — Саркария (Бовинг, 43), Хорват (Джонстон, 77), Китеишвили (Влодарчик, 65) — Бьерет (Хирляндер, 65)

"Лилль": Шевалье — Тьяго Сантуш, Йоро, Алешандро, Исмаили (Гудмундссон, 64) — Буадди, Андре — Жегрова (Бази, 77), Гомес (Феррах, 81), Харальдссон (Кабелла, 64) — Дэвид (Языджи, 64)

Предупреждения: Вютрих, 68 — Буадди, 74

Гегемон чемпионата Израиля неожиданно легко одолел гегемона чемпионата Греции.

Решающим фактором стал классный прессинг "Маккаби" и проходной двор в центре обороны "Олимпиакоса". Родиней, Рецос и Карму — провал. А вот 36-летнего Эрана Захави хвалим.

Ветеран дважды забил с близкого расстояния в стартовые полчаса; еще один похожий мяч вколотил Шахар. "Оли" ответил на это только мячом Эль-Кааби после классного навеса Фортуниса, но в дальнейшем "Маккаби" засушил греков.

⚽️ Eran Zahavi scored! Maccabi Tel Aviv gets the lead !!



pic.twitter.com/UCSONeJvum — Recap Football (@recap_football_) March 7, 2024

Нельзя сказать, что у них не было моментов — они и мячом больше владели, и Мишпати сделал целых пять сейвов. Впрочем, дальше была контратака с ударом головой от Переца - и счет на табло.

1/8 финала Лиги конференций, первый матч. Пирей. "Георгиос Караискакис"

"Олимпиакос" - "Маккаби Тель-Авив" - 1:4

Голы: Эль-Кааби, 13 — Захави, 4, 30, Шахар, 9, Перец, 74

"Олимпиакос": Пасхалакис — Родиней, Рецос, Карму, Ортега — Эссе, Чикинью (Масурас, 67) — Поденсе (Карвалью, 78), Орта (Иборра, 84), Фортунис (Йоветич, 78) — Эль-Кааби (Эль-Араби, 84)

"Маккаби Тель-Авив": Мишпати — Шахар, Нахмиас, Саборит, Ревиво — Каниховский (Голаса, 82), ван Оверим (Карцев, 77), Перец — Давида (Битон, 68), Захави (Тургеман, 77), Милсон (Давидзада, 82)

Предупреждения: Иборра, 90+2 - Каниховский, 20, Шахар, 38, Мишпати, 57. Ревиво, 84