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Фиорентина - Маккаби (Хайфа). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Фиорентина - Маккаби (Хайфа): Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: twitter.com/acffiorentina
В первой серии противостояния "Фиорентина" и "Маккаби" выдали шоу, забив на двоих семь голов – 4:3 в пользу итальянцев.
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Матч Лиги конференций состоится в четверг, 14-го марта, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO.
Лига конференций
"Фиорентина" - "Маккаби" (Хайфа)
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 9
Трансляція матчу Фіорентина - Маккабі (Хайфа)Смотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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