Фиорентина - Маккаби (Хайфа). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

В первой серии противостояния "Фиорентина" и "Маккаби" выдали шоу, забив на двоих семь голов – 4:3 в пользу итальянцев.

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Матч Лиги конференций состоится в четверг, 14-го марта, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO.

Лига конференций

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 9