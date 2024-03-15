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Астон Вилла едет во Францию. Состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Конференций

Лига конференций

Четвертьфиналисты турнира узнали своих соперников

Астон Вилла едет во Францию. Состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 15 марта, состоялась жеребьевка последних раундов плей-офф Лиги Конференций.

Единственной страной, которую в 1/4 финала представляет более чем одна команда, стала хозяйка финала нынешнего розыгрыша турнира - Греция.

Во время жеребьевки четвертьфинала и полуфинала уже не было сеяных и несеяных, а также ограничений на встречу команд из одной ассоциации.

Сформированы следующие пары в четвертьфинале Лиги Конференций:

  • "Брюгге" - "ПАОК"
  • "Олимпиакос" - "Фенербахче"
  • "Астон Вилла" – "Лилль"
  • "Виктория Плзень" - "Фиорентина"

Полуфиналы Лиги Конференций:

  • "Астон Вилла"/"Лилль" - "Олимпиакос/"Фенербахче"
  • "Виктория Плзень"/"Фиорентина" - "Брюгге"/"ПАОК"

Первые матчи состоятся 11 апреля, ответные – 18 апреля. Полуфиналы запланированы на 2 и 9 мая. Финал Лиги конференции состоится 29 мая в столице Греции - Афинах.

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Комментарии
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Скачков Леонід (Рівне)
15.03.2024 в 16:52
Фінал Астон Вілла-Фіорентина.
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Комментарии 3
Скачков Леонід (Рівне)
15.03.2024 в 16:52
Фінал Астон Вілла-Фіорентина.
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0
0
Адам Жоржевич (Хмельницький)
15.03.2024 в 15:41
Х*йня, а не турнір...
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1
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scorpius (Ck)
15.03.2024 в 15:31
Оли-Фенер - горячая парочка
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