Астон Вилла едет во Францию. Состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Конференций

В пятницу, 15 марта, состоялась жеребьевка последних раундов плей-офф Лиги Конференций.

Единственной страной, которую в 1/4 финала представляет более чем одна команда, стала хозяйка финала нынешнего розыгрыша турнира - Греция.

Во время жеребьевки четвертьфинала и полуфинала уже не было сеяных и несеяных, а также ограничений на встречу команд из одной ассоциации.

Сформированы следующие пары в четвертьфинале Лиги Конференций:

"Брюгге" - "ПАОК"

"Олимпиакос" - "Фенербахче"

"Астон Вилла" – "Лилль"

"Виктория Плзень" - "Фиорентина"

Полуфиналы Лиги Конференций:

"Астон Вилла"/"Лилль" - "Олимпиакос/"Фенербахче"

"Виктория Плзень"/"Фиорентина" - "Брюгге"/"ПАОК"

Первые матчи состоятся 11 апреля, ответные – 18 апреля. Полуфиналы запланированы на 2 и 9 мая. Финал Лиги конференции состоится 29 мая в столице Греции - Афинах.