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Астон Вилла едет во Францию. Состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Конференций
Четвертьфиналисты турнира узнали своих соперников
Getty Images / Global Images Ukraine
В пятницу, 15 марта, состоялась жеребьевка последних раундов плей-офф Лиги Конференций.
Единственной страной, которую в 1/4 финала представляет более чем одна команда, стала хозяйка финала нынешнего розыгрыша турнира - Греция.
Во время жеребьевки четвертьфинала и полуфинала уже не было сеяных и несеяных, а также ограничений на встречу команд из одной ассоциации.
Сформированы следующие пары в четвертьфинале Лиги Конференций:
- "Брюгге" - "ПАОК"
- "Олимпиакос" - "Фенербахче"
- "Астон Вилла" – "Лилль"
- "Виктория Плзень" - "Фиорентина"
Полуфиналы Лиги Конференций:
- "Астон Вилла"/"Лилль" - "Олимпиакос/"Фенербахче"
- "Виктория Плзень"/"Фиорентина" - "Брюгге"/"ПАОК"
Первые матчи состоятся 11 апреля, ответные – 18 апреля. Полуфиналы запланированы на 2 и 9 мая. Финал Лиги конференции состоится 29 мая в столице Греции - Афинах.
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