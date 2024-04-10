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Унаи Эмери - о поединке ЛК против Лилля: Нам нужно хорошо начать первый матч

Лига конференций
Обновлено

Специалист поделился своими мыслями о поединке ЛК

Унаи Эмери - о поединке ЛК против Лилля: Нам нужно хорошо начать первый матч

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Унаи Эмери, главный тренер "Астон Виллы", рассказал о предстоящем матче Лиги конференций против французского "Лилля".

"Мы очень сосредоточены на завтрашнем поединке. Мы знаем о сложности игры, и нам нужно хорошо начать первый матч перед нашими болельщиками.

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Мы знаем, что будет тяжело, знаем, что нам нужно получить хороший результат, чтобы поехать во Францию с преимуществом".

Старт матча "Астон Вилла" - "Лилль" - 11 апреля 0 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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