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Виктория Пльзень – Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Лига конференций

Виктория Пльзень – Фиорентина: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.04.24 ⋊ Лига Конференций на UA-Футбол

Виктория Пльзень – Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gabriele Maltinti

Новина українською

"Виктория" Пльзень и "Фиорентина" сыграют между собой впервые в истории. Произойдет это в четвертьфинале Лиги Конференций. Кто-то относит итальянцев к одним из фаворитов на победу в турнире, а кто-то не верит в них из-за того, что не впечатляют в Серии А. Поединок с "крепким орешком" типа "Виктории" - хорошая проверка.

1/4 финала Лиги Конференций. Первый матч

11.04.2024. "Дусан Арена" (Пльзень)

Главный арбитр: Орел Гринфельд (Израиль)

"Виктория" Пльзень 19:45 "Фиорентина"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2

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Трансляція матчу Вікторія Пльзень - Фіорентина
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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