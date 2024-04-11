Виктория Пльзень – Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

"Виктория" Пльзень и "Фиорентина" сыграют между собой впервые в истории. Произойдет это в четвертьфинале Лиги Конференций. Кто-то относит итальянцев к одним из фаворитов на победу в турнире, а кто-то не верит в них из-за того, что не впечатляют в Серии А. Поединок с "крепким орешком" типа "Виктории" - хорошая проверка.

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1/4 финала Лиги Конференций. Первый матч

11.04.2024. "Дусан Арена" (Пльзень)

Главный арбитр: Орел Гринфельд (Израиль)

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2