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Виктория Пльзень – Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Виктория Пльзень – Фиорентина: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.04.24 ⋊ Лига Конференций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gabriele Maltinti
"Виктория" Пльзень и "Фиорентина" сыграют между собой впервые в истории. Произойдет это в четвертьфинале Лиги Конференций. Кто-то относит итальянцев к одним из фаворитов на победу в турнире, а кто-то не верит в них из-за того, что не впечатляют в Серии А. Поединок с "крепким орешком" типа "Виктории" - хорошая проверка.
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1/4 финала Лиги Конференций. Первый матч
11.04.2024. "Дусан Арена" (Пльзень)
Главный арбитр: Орел Гринфельд (Израиль)
"Виктория" Пльзень 19:45 "Фиорентина"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2
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