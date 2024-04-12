Итальяно о ничьей в Чехии: игра была недостаточно хорошей, но результат положительный

В первом четвертьфинальном матче "Виктория Пльзень"-"Фиорентина" была зафиксирована нулевая ничья. Тренер фиолетовых Винченцо Итальяно отметил, что игра для его подопечных выдалась тяжелой.

"Мы хотели сегодня сыграть по-другому. Игра была недостаточно хорошей, но результат положительный. Мы должны делать больше в атаке. Это не первый раз, когда "Пльзень" так защищается и не пропускает. Других вариантов нет. Мы должны делать больше в некоторых ситуациях, что мы видели и сегодня. Андреа [Белотти] может сделать намного больше, но сегодняшняя игра была тяжелой, потому что они сидели глубоко, пытаясь закрыть все пространства", - заявил после встречи Винченцо Итальяно.

Добавим, что победитель этой пары в полуфинале встретится с победителем двуматчевого противостояния "Брюгге"-"ПАОК".