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Фиорентина - Виктория Пльзень. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

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Фиорентина - Виктория Пльзень. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В четвертьфинале Лиги конференций второй очный матч сыграют "Фиорентина" и "Виктория" Пльзень. Первый поединок завершился со счетом 0:0. К сожалению, команды не захотели создавать много моментов, поэтому получили нули на табло.

Все решится в Италии, где флорентийцы будут пытаться продавить крепкую оборону чешского коллектива. Матч состоится на "Стадио Артемио Франки" в четверг, 18-го марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:30. Видеотрансляция будет доступна на канале MEGOGO Футбол 7.

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Трансляція матчу Фіорентина - Вікторія Пльзень
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Фиорентина (Флоренция) Виктория (Пльзень) Где смотреть футбол Лига конференций
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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