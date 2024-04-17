Фиорентина - Виктория Пльзень. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

В четвертьфинале Лиги конференций второй очный матч сыграют "Фиорентина" и "Виктория" Пльзень. Первый поединок завершился со счетом 0:0. К сожалению, команды не захотели создавать много моментов, поэтому получили нули на табло.

Все решится в Италии, где флорентийцы будут пытаться продавить крепкую оборону чешского коллектива. Матч состоится на "Стадио Артемио Франки" в четверг, 18-го марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:30. Видеотрансляция будет доступна на канале MEGOGO Футбол 7.