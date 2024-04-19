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Определились все полуфиналисты Лиги Конфереций
Результат четвертьфиналов
Getty Images / Global Images Ukraine
В четверг 18 апреля были сыграны ответные матчи четвертьфиналов Лиги Конференций.
Матч "Лиль" - "Астон Вилла" закончился с общим счетом 3:3. По пенальти (3:4) одержали победу англичане.
Матч "Олимпиакос" - "Фенербахче" закончился с общим счетом 3:3. Первый матч прошел в Греции, "красно-белые" выиграли со счетом 3:2.
Матч в Турции в основное время закончился 1:0 в пользу "Фенербахче" и игра перешла в экстратаймы и в послематчевую серию пенальти, где более точными были греки 2:3.
Матч "Фиорентина" - "Виктория Пльзень" закончился с общим счетом 2:0. Матч в Чехии закончился со счетом 0:0, а в Италии "фиалки" победили со счетом 2:0.
Матч "Паок" - "Брюгге" закончился с общим счетом 1:2. Первый матч в Бельгии закончился победой греков со счетом 1:0. Второй матч в Салониках закончился со счетом 0:2 в пользу бельгийцев.
Напомним, что победитель Лиги Конференций, гарантирует себе путевку в Лигу Европы сезона 2024/2025.
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