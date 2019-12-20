Челси интересуется игроком Реала

"Челси" хочет усилиться полузащитником мадридского "Реала" Иско. Руководство лондонского клуба намерено предложить "сливочным" € 52 млн за 27-летнего игрока, сообщает El Desmarque.

Как пишет издание, наиболее вероятно, что хавбек сменит клуб летом 2020 года.

Напомним, Иско перешёл в "Реал" летом 2013-го года из "Малаги".

В нынешнем сезоне Иско принял участие в 13 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Полузащитник не записал в актив голов или результативных передач.