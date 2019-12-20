Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси интересуется игроком Реала
Лондонцам нужен полузащитник
"Челси" хочет усилиться полузащитником мадридского "Реала" Иско. Руководство лондонского клуба намерено предложить "сливочным" € 52 млн за 27-летнего игрока, сообщает El Desmarque.
Как пишет издание, наиболее вероятно, что хавбек сменит клуб летом 2020 года.
Напомним, Иско перешёл в "Реал" летом 2013-го года из "Малаги".
В нынешнем сезоне Иско принял участие в 13 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Полузащитник не записал в актив голов или результативных передач.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...