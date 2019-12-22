Англия
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Ман Сити - Лестер 3:1. Видео голов и обзор матча
Волевая победа действующего чемпиона
"Манчестер Сити" - "Лестер Сити" 3:1
Голы: Рияд Марез 30, Илкай Гюндоган 43 (пен.), Габриэл Жезус 69 - Джейми Варди 22
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