Челси - Саутгемптон. Прогноз на матч АПЛ

Зеркальные позиции занимают "Челси" и "Саутгемптон" в турнирной таблице – "синие" четвертые сверху, "святые" четвертые снизу. Это очень неплохие результаты, ведь подопечным Лэмпарда очень тяжело далось начало сезона, и только в середине осени лондонцы пришли в себя и поднялись в лидирующую группу. А "Саутгемптон" совсем недавно ушел из зоны вылета, правда, отрыв от 18-го места несущественный, всего три очка ничего не могут гарантировать.

АПЛ. 19-й тур

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)

Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Челси Лондон 17:00 Саутгемптон

Важную психологическую победу добыли "синие" в прошлом туре – в гостях была обыграна команда Моуриньо "Тоттенхэм" (2:0). А ведь до этого успеха у лондонцев было два поражения подряд и неуверенная игра, позиции "Челси" пошатнулись. Да и сейчас "Шеффилд Юнайтед" и "Вулверхэмптон" поджимают "аристократов".

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У "святых" в 18-м туре победа над "Астон Виллой", прямым конкурентом за сохранение места в элите (3:1). Также как и у "Челси", до этой важной, психологической виктории у "Саутгемптона" было две подряд неудачи.

В этом сезоне на поле соперника "Челси" уже обыграл "святых", и не просто обыграл – разгромил (4:1). Однако не стоит забывать, что без недели год назад (2 января 2019-го) "Саутгемптон" в Лондоне дал бой, показал характер и отстоял приемлемый счет в игре с "Челси" (0:0). Конечно, команда Лэмпарда сейчас явный фаворит и любая потеря очков "синими" может считаться сенсацией. При всех этих раскладах можно предполагать достаточно уверенную победу хозяев, если они не допустят недооценки гостей. Прогноз: победа "Челси" 3:1.