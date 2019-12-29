Педро может переехать в МЛС в январе

Вингер "Челси" Педро Родригес попал в сферу интересов двух клубов МЛС.

По информации Goal, в своей команде игрока хотят видеть "Интер Майами" и "Нью-Йорк Сити".

Оба клуба попытаются приобрести его в зимнее трансферное окно. Ожидается, что "Челси" отпустит игрока, так как тот не входит в планы Фрэнка Лэмпарда, делающего ставку на молодежь.

Действующий контракт Педро с Челси истекает в июне следующего года.