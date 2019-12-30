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Мойес: Сейчас в Вест Хэме у меня лучший подбор исполнителей, чем был в первый раз

Англия
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Ярмоленко – один из представителей нового батальона Дэвида

Мойес: Сейчас в Вест Хэме у меня лучший подбор исполнителей, чем был в первый раз
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Новый менеджер "молотобойцев" Дэвид Мойес рассказал о возвращении в клуб, который спас от вылета из АПЛ в сезоне 2017/18. Шотландец пришел на смену Мануэлю Пеллегрини. 1 января "Вест Хэм" сыграет с "Борнмутом".

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"Это потрясающе, ведь всегда приятно вернуться домой. Я скучал по этому месту, мне очень нравилось здесь. Не могу дождаться, чтобы приступить к работе. Я способен многое улучшить и вернуть команду на тропу побед".

"Я получил лучший подбор исполнителей, чем когда я возглавил клуб в первый раз, поэтому с нетерпением жду совместной работы с ними. Думаю, что сейчас у нас должна быть краткосрочная цель, чтобы добиться побед для выхода из нынешнего положения. Этим мы будем заниматься вплоть до лета. Для начала нужно сосредоточиться на ближайших играх".

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В статье: Дэвид Мойес Вест Хэм (Лондон)
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