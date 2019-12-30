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Мойес: Сейчас в Вест Хэме у меня лучший подбор исполнителей, чем был в первый раз
Ярмоленко – один из представителей нового батальона Дэвида
Новый менеджер "молотобойцев" Дэвид Мойес рассказал о возвращении в клуб, который спас от вылета из АПЛ в сезоне 2017/18. Шотландец пришел на смену Мануэлю Пеллегрини. 1 января "Вест Хэм" сыграет с "Борнмутом".
"Это потрясающе, ведь всегда приятно вернуться домой. Я скучал по этому месту, мне очень нравилось здесь. Не могу дождаться, чтобы приступить к работе. Я способен многое улучшить и вернуть команду на тропу побед".
"Я получил лучший подбор исполнителей, чем когда я возглавил клуб в первый раз, поэтому с нетерпением жду совместной работы с ними. Думаю, что сейчас у нас должна быть краткосрочная цель, чтобы добиться побед для выхода из нынешнего положения. Этим мы будем заниматься вплоть до лета. Для начала нужно сосредоточиться на ближайших играх".