Мойес: Сейчас в Вест Хэме у меня лучший подбор исполнителей, чем был в первый раз

Новый менеджер "молотобойцев" Дэвид Мойес рассказал о возвращении в клуб, который спас от вылета из АПЛ в сезоне 2017/18. Шотландец пришел на смену Мануэлю Пеллегрини. 1 января "Вест Хэм" сыграет с "Борнмутом".

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"Это потрясающе, ведь всегда приятно вернуться домой. Я скучал по этому месту, мне очень нравилось здесь. Не могу дождаться, чтобы приступить к работе. Я способен многое улучшить и вернуть команду на тропу побед".