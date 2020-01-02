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Тома Лемар может перейти в Тоттенхэм
Француз не проявил себя в Мадриде
Француз Тома Лемар может продолжить карьеру в лондонском "Тоттенхэме". Об этом передает Сalciomercato.
Мадридский "Атлетико" хочет избавиться от футболиста, чтобы получить деньги на трансферы. Этим и могут воспользоваться "шпоры", предложив ему контракт.
Лемар играет за "Атлетико" с 2018 года. Однако он не проявил себя в команде на должном уровне, забив с того времени лишь 3 гола.
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