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Тома Лемар может перейти в Тоттенхэм

Англия
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Француз не проявил себя в Мадриде

Тома Лемар может перейти в Тоттенхэм
UA-Футбол
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Француз Тома Лемар может продолжить карьеру в лондонском "Тоттенхэме". Об этом передает Сalciomercato.

Мадридский "Атлетико" хочет избавиться от футболиста, чтобы получить деньги на трансферы. Этим и могут воспользоваться "шпоры", предложив ему контракт.

Лемар играет за "Атлетико" с 2018 года. Однако он не проявил себя в команде на должном уровне, забив с того времени лишь 3 гола.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Тома Лемар
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