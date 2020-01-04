Гвардиола: Я провалил все сезоны с тех пор, как выиграл с Барсой 6 трофеев

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола иронично ответил на вопрос о том, считает ли он нынешний сезон провальный для себя и своих подопечных.

"Этот сезон провальный? Я полностью согласен. Я каждый год ощущаю, что провалился, после того, как выиграл с Барселоной шесть титулов в первом сезоне. Каждый сезон после этого я провалил", – сказал Гвардиола ESPN.

В этом сезоне "Сити" набрал 44 очка в 21 матче чемпионата. Неугомонный "Ливерпуль", недавно отпраздновавший год без поражений в АПЛ, опережает "горожан" на 14 очков, лишь раз оступившись за 20 туров. При этом у "мерсисайдцев" есть игра в запасе.