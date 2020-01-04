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Гвардиола: Я провалил все сезоны с тех пор, как выиграл с Барсой 6 трофеев

Англия
(1 голосов)

Пеп иронично отреагировал на постоянную критику со стороны общественности

Гвардиола: Я провалил все сезоны с тех пор, как выиграл с Барсой 6 трофеев
Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола иронично ответил на вопрос о том, считает ли он нынешний сезон провальный для себя и своих подопечных.

"Этот сезон провальный? Я полностью согласен. Я каждый год ощущаю, что провалился, после того, как выиграл с Барселоной шесть титулов в первом сезоне. Каждый сезон после этого я провалил", – сказал Гвардиола ESPN.

В этом сезоне "Сити" набрал 44 очка в 21 матче чемпионата. Неугомонный "Ливерпуль", недавно отпраздновавший год без поражений в АПЛ, опережает "горожан" на 14 очков, лишь раз оступившись за 20 туров. При этом у "мерсисайдцев" есть игра в запасе.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити (Англия)
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Комментарии (3)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.01.2020 в 17:07
хороший ответ, а не "будем разбираться" и т. п.
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Футбольный спам (Киев)
04.01.2020 в 16:59
Каждый топ тренер мечтал бы о таких "провалах"
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avatar
MES QUE UN CLUB
04.01.2020 в 16:10
Да ладно. Пеп скромничает. Естественно на фоне шести трофеев, остальные сезоны поскромнее выглядят.
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