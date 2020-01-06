"Какая была бы история, если бы я убил его". Экс-игрок Челси рассказал, как чуть не сбил Абрамовича

Бывший игрок лондонского "Челси" Пэт Невин вспомнил, как он на автомобиле едва не сбил Романа Абрамовича, владельца лондонского клуба. Босс "синих" ехал на велосипеде. Слова Нэвина приводит BBC Scotland. Пэт выступал за "аристократов" с 1983-го по 1988 год (193 матча, 36 голов).

"Около трех лет назад я был в отпуске на Арране, острове на западе Шотландии, я ехал по его северной части. Каждый раз, когда отправляюсь туда в отпуск, то объезжаю весь остров".