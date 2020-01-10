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Клопп повторил достижение Гвардиолы
Немец в этом сезоне уже четвертый раз признан тренером месяца
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признан лучшим тренером АПЛ по итогам декабря.
Стоит отметить, что для немецкого специалиста эта награда в нынешнем сезоне уже четвёртая.
Таким образом, он повторил рекорд главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, который он установил в сезоне-2017/2018.
Напомним, что лучшим игроком декабря в АПЛ стал защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд.
5️⃣ #PL wins— Premier League (@premierleague) 10 января 2020 г.
1️⃣3️⃣ points clear at the ????@LFC's Jurgen Klopp is the @BarclaysFooty Manager of the Month for December ????#PLAwards pic.twitter.com/M2kbEmkS8h