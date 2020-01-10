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Клопп повторил достижение Гвардиолы

Англия
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Немец в этом сезоне уже четвертый раз признан тренером месяца

Клопп повторил достижение Гвардиолы
Новина українською

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признан лучшим тренером АПЛ по итогам декабря.

Стоит отметить, что для немецкого специалиста эта награда в нынешнем сезоне уже четвёртая.

Таким образом, он повторил рекорд главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, который он установил в сезоне-2017/2018.

Напомним, что лучшим игроком декабря в АПЛ стал защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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