Клопп повторил достижение Гвардиолы

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признан лучшим тренером АПЛ по итогам декабря.

Стоит отметить, что для немецкого специалиста эта награда в нынешнем сезоне уже четвёртая.

Таким образом, он повторил рекорд главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, который он установил в сезоне-2017/2018.

Напомним, что лучшим игроком декабря в АПЛ стал защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд.

