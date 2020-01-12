Англия
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Победа над Астон Виллой стала для Гвардиолы 300-й в топ-лигах
Для этого Пепу понадобилось 390 матчей
В рамках 22-го тура АПЛ "Манчестер Сити" разгромил "Астон Виллу" 6:1.
Таким образом Пеп Гвардиола одержал свою 300-ю победу на посту главного тренера в топ чемпионатах Европы.
В топ-лигах испанский наставник провел 390 матчей, часть побед в которых составляет 77% (53 ничьи и 37 поражений).
48-летний Гвардиола также был главным тренером "Барселоны" и "Баварии".
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Источник:SkySports
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