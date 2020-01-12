  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Победа над Астон Виллой стала для Гвардиолы 300-й в топ-лигах
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Победа над Астон Виллой стала для Гвардиолы 300-й в топ-лигах

Англия
(1 голосов)

Для этого Пепу понадобилось 390 матчей

Победа над Астон Виллой стала для Гвардиолы 300-й в топ-лигах
Новина українською

В рамках 22-го тура АПЛ "Манчестер Сити" разгромил "Астон Виллу" 6:1.

Таким образом Пеп Гвардиола одержал свою 300-ю победу на посту главного тренера в топ чемпионатах Европы.

В топ-лигах испанский наставник провел 390 матчей, часть побед в которых составляет 77% (53 ничьи и 37 поражений).

48-летний Гвардиола также был главным тренером "Барселоны" и "Баварии".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити (Англия) Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SkySports
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...