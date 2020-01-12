Пеп Гвардиола: Надеюсь, что мы продолжим играть хорошо и выйдем в Лигу чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями после победы над "Астон Виллой" в рамках 22-го тура АПЛ.

"Это было хорошее выступление. Мы контролировали игру в моменты перехода мяча, качество передач было хорошим. Отличный результат. Мы забили много голов, но самое главное – то, как мы играли, и мы играли фантастически.

Я доволен тем, как мы играли, и тем, как мы боролись до самого конца матча. Нужно оказывать давление постоянно. Надеюсь, что мы продолжим играть хорошо и выйдем в Лигу чемпионов.

Если потерять форму, то она исчезнет. В начале сезона мы потеряли очки – возможно, мы не были очень сосредоточены, но даже в играх, в которых мы уступили, мы создавали моменты. Мы идем вторыми, и долгое время мы были еще ниже в таблице, так что мы постараемся удержать это место", – рассказал Пеп Гвардиола.