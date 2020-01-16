МЮ может арендовать полузащитника Атлетико

Хавбек "Атлетико" Маркос Льоренте может перебраться зимой в "Манчестер Юнайтед", об этом пишет Manchester Evening News.

"Красные дьяволы" намерены арендовать до конца сезона 24-летнего испанца. Клубы уже начали переговоры.

Сообщается, что "матрасники" готовы отдать игрока в аренду ради игровой практики, однако о продаже Льоренте клуб не хочет даже слышать.

В текущем сезоне на счету испанца 12 матчей в рамках Ла Лиги.