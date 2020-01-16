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МЮ может арендовать полузащитника Атлетико
Сульшеру нужен Льоренте
Хавбек "Атлетико" Маркос Льоренте может перебраться зимой в "Манчестер Юнайтед", об этом пишет Manchester Evening News.
"Красные дьяволы" намерены арендовать до конца сезона 24-летнего испанца. Клубы уже начали переговоры.
Сообщается, что "матрасники" готовы отдать игрока в аренду ради игровой практики, однако о продаже Льоренте клуб не хочет даже слышать.
В текущем сезоне на счету испанца 12 матчей в рамках Ла Лиги.
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