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МЮ практически согласовал трансфер Бруну Фернандеша
Хавбек обойдётся клубу в 60 миллионов фунтов
"Манчестер Юнайтд" близок к подписанию полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша.
По информации Sky Sports, стороны уже полностью согласовали личный контракт игрока, который будет получать на "Олд Траффорд" 120 тысяч фунтов в неделю. Трансфер обойдётся "Юнайтед" в 47 млн фунтов. Еще 13 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.
Фернандеш может стать второй самой дорогой продажей в истории португальских клубов — после Жоау Феликса, сменившего "Бенфику" на "Атлетико" прошлым летом за 107 млн. фунтов.
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