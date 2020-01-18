МЮ практически согласовал трансфер Бруну Фернандеша

"Манчестер Юнайтд" близок к подписанию полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша.

По информации Sky Sports, стороны уже полностью согласовали личный контракт игрока, который будет получать на "Олд Траффорд" 120 тысяч фунтов в неделю. Трансфер обойдётся "Юнайтед" в 47 млн фунтов. Еще 13 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Фернандеш может стать второй самой дорогой продажей в истории португальских клубов — после Жоау Феликса, сменившего "Бенфику" на "Атлетико" прошлым летом за 107 млн. фунтов.