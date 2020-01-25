Халл - Челси. Прогноз на матч Кубка Англии

Всего три сезона назад "Халл Сити" выступал в АПЛ и регулярно встречался с "Челси", правда, столичный клуб имеет существенное преимущество в этих встречах. В сезоне 2016/17 лондонцы одержали две победы над "тиграми" с одинаковым счетом - 2:0. А в Кубке Англии в 2018-м на стадии 1/8 финала "синие" разгромили соперника 4:0. Не проиграть гранду "Халл" смог в феврале 2010-го, победная серия "аристократов" в очных поединках с "тиграми" составляет семь поединков, общий счет в которых 17:2.

Кубок Англии. 1/16 финала

Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл)

Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)

Халл Сити 19:30 Челси Лондон

На прошлой стадии турнира команда Лэмпарда без особых проблем разобралась с "Ноттингем Форест" (2:0), волей жребия на своем поле принимали лондонцы "лесовиков". В гостях в этом году "Челси" выступает не так уверенно, например, неделю назад в Премьер-лиге "Ньюкасл" справился с "синими" (1:0), ранее была ничья с "Брайтоном" (1:1).

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Команда Гранта Макканна подходит к кубковому противостоянию после двух поражений в матчах Чемпионшипа – "Дерби Каунти" и "Фулхэм" были сильнее "тигров". Собственно, последняя победа "Халл Сити" состоялась в Кубке Англии, когда был обыгран "Ротерхэм" (3:2).

В двух последних матчах не могли выиграть подопечные Лэмпарда, кроме поражения от "Ньюкасла" (на минувших выходных) также в мид-уик "Арсенал" вырвал ничью у "синих" (2:2). Известны своей нестабильностью лондонцы, есть у них слабые стороны, при определенных обстоятельствах "Халл" мог бы рассчитывать на приемлемый результат, но за счет опыта "Челси" все же пройдет дальше. Прогноз: победа гостей 1:0.