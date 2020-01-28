  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сульшер: Летом Санчес вернётся и докажет, что вы все ошибались
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сульшер: Летом Санчес вернётся и докажет, что вы все ошибались

Англия
(1 голосов)

Наставник манкунианцев рассчитывает на чилийца

Сульшер: Летом Санчес вернётся и докажет, что вы все ошибались
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал активность команды на трансферном рынке в январе.

"У меня нет сейчас никаких новостей о трансферах. Нечего сказать, мои мысли только об игре. В январе очень трудно заключать сделки. Я даже не помню, когда последний раз удавалось хорошее трансферное окно зимой. Это очень тяжело, потому что клубы не хотят в середине сезона терять своих лучших игроков.

Летом к нам вернётся Алексис Санчес. Он вернётся летом и докажет, что вы все ошибались", — приводит слова Сульшера Sky Sports.

"Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали 34 очка в 24 турах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...