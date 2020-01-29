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Стали известны детали перехода Фернандеша в МЮ - португалец может принести Спортингу 80 миллионов

Англия
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Серьезное вложение англичан

Стали известны детали перехода Фернандеша в МЮ - португалец может принести Спортингу 80 миллионов
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Сегодня официально подтвердился трансфер Бруну Фернандеша в "МЮ". Уже в ближайшие дни игрок пройдет медосмотр и подпишет контракт.

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Также стала известна официальная сумма перехода. "Спортинг" гарантировано получит от англичан 55 миллионов евро. Также предусмотрены солидные бонусы, благодаря которым португальцы могут получить еще 25:

  • Фернандеш проводит нужное количество матчей за "МЮ" - 5 миллионов евро;
  • "Манчестер Юнайтед" сыграет в следующем сезоне в ЛЧ - 5 миллионов евро;
  • Фернандеш получит индивидуальные награды (какие именно - неизвестно) - 15 миллионов евро.

Отметим, что это далеко не первый переход из "Спортинга" в "МЮ". Ранее подобным маршртутом шли Криштиану Роналду, Нани и Маркос Рохо.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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