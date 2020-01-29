Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны детали перехода Фернандеша в МЮ - португалец может принести Спортингу 80 миллионов
Серьезное вложение англичан
Сегодня официально подтвердился трансфер Бруну Фернандеша в "МЮ". Уже в ближайшие дни игрок пройдет медосмотр и подпишет контракт.
Также стала известна официальная сумма перехода. "Спортинг" гарантировано получит от англичан 55 миллионов евро. Также предусмотрены солидные бонусы, благодаря которым португальцы могут получить еще 25:
- Фернандеш проводит нужное количество матчей за "МЮ" - 5 миллионов евро;
- "Манчестер Юнайтед" сыграет в следующем сезоне в ЛЧ - 5 миллионов евро;
- Фернандеш получит индивидуальные награды (какие именно - неизвестно) - 15 миллионов евро.
Отметим, что это далеко не первый переход из "Спортинга" в "МЮ". Ранее подобным маршртутом шли Криштиану Роналду, Нани и Маркос Рохо.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...