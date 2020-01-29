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Вест Хэм - Ливерпуль 0:2. Просто и ожидаемо

Англия
(2 голосов)

Команда Клоппа увеличивает отрыв от второго места до 19 очков

Вест Хэм - Ливерпуль 0:2. Просто и ожидаемо
UA-Футбол
Новина українською

"Молотобойцы" сейчас не в том состоянии, чтобы доставить хоть какие-то проблемы мерсисайдцам. С невероятной уверенностью, без спешки и без паники гости принялись штурмовать ворота хозяев, порой буквально возили их и делали на поле все, что хотели. Мойес пока не навел порядок в лондонской команде, хотя моментами просматриваются определенные улучшения.

Первый гол "красные" забили после того, как Ориги завалили в штрафной, откровенный фол на таранном форварде, который имел возможность продраться к воротам. Пенальти назначил арбитр и Салах реализовал этот одиннадцатиметровый. Заслужили гости на гол своей активностью и нацеленностью на ворота лондонцев. Оборона "Вест Хэма" часто не успевала за хитрыми и скоростными выпадами соперника.

Второй мяч "Ливерпуля" получился в классическом стиле Клоппа, после отбора мяча на своей половине поля сразу прошла комбинация в два паса на Салаха, который вывел Окслэйд-Чемберлена на свидание с голкипером. Словно по нотам разыграли эту атаку мерсисайдцы, игроки знали что делать, куда давать пас и принимали решение мгновенно - 2:0.

Вест Хэм - Ливерпуль 0:2. Просто и ожидаемо - изображение 1

Несколько штурмов "молотобойцев" можно отметить, хотя они превращались в примитивные навалы. Не хватало креатива и умного распасовщика "Вест Хэму". Умеет "Ливерпуль" сдерживать соперника в такие моменты, перекрывая все зоны и угрожая контратаками. Реальных шансов отстоять хотя бы ничью хозяева не имели.

Существенно укрепляют свое лидерство подопечные Клоппа, более того, на конец января невозможно представить команду, которая могла бы остановить этот великолепный "Ливерпуль".

АПЛ. 18 тур

Стадион: Олимпийский (Лондон)
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Вест Хэм - Ливерпуль 0:2

Голы: Салах 35 (пен.), Окслэйд-Чемберлен 52

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 21. Огбонна, 23. Диоп И., 26. Масуаку, 10. Лансини (Форнальс 69), 11. Снодграсс, 16. Нобл М., 41. Райс, 22. Алле, 52. Нгакиа.

Ливерпуль: 1. Алисон, 4. ван Дейк, 12. Гомез, 26. Робертсон Э., 5. Вейналдум, 9. Фирмино, 14. Хендерсон, 27. Ориги (Фабиньо 69), 66. Александер-Арнольд (Кейта 77), 11. Салах, 15. Окслэйд-Чемберлен (Джонс 86).

Предупреждения: Диоп 34, Нобл 43

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (9)
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Justise (Львів)
30.01.2020 в 00:09
Класно сказав білоруський коментатор, після того коли Трент зарядив по своїх воротах, можна сказати охарактеризував цей сезон Ліверпуля: - Ну як в них виграти, коли навіть самим в свої ворота забити не виходить..
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Number13 (Мариуполь)
30.01.2020 в 00:30
да-да-да!)))) белорусский комментарий просто сделал мой вечер!)))
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Number13 (Мариуполь)
30.01.2020 в 00:08
Спокойные 3 очка! Хорошо!!! Теперь в таблице все четко, у всех равное кол-во матчей, без этих "игра в запасе", "по потерянным" и т.дP.S. ах да, чуть не забыл. это же был четвертый матч) до сих пор не понимаю как он предсказал ничью со Шрусбери)))
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.01.2020 в 00:12
Нифига. Он про Чемпионат. 4й матч впереди)))
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Number13 (Мариуполь)
30.01.2020 в 00:28
в том то и дело, что нет. написано было дословно про "ближайшие 4 матча" перед игрой с МЮ)))
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.01.2020 в 00:43
Так он про матч со Шрусбери даже не догадывался))).
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Number13 (Мариуполь)
30.01.2020 в 00:52
Я тоже сначала так подумал, но потом перечитал ник автора и это был чел, который разбирается в футболе лучше всех на этом форуме, еще и вместе взятых!) Поэтому не может быть, что не догадывался)))
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ГенриВол (Волочиськ)
30.01.2020 в 00:02
Якщо виграти слідуючі 8 матчів, то 4 квітня саме з МС Ліверпуль може достроково чемпіоном.
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Romerik (YNWA)
29.01.2020 в 23:57
Сказать нечего, разве что следующая победа( я надеюсь), и отдых 2 недели... И главное потом свежачком полуосновой пройти Норвич, и со спокойной душой пойдем на Мадрид...
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