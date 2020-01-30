  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сульшер - Лингарду: Еще раз потеряешь мяч, ты нахрен провалишь с поля!
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сульшер - Лингарду: Еще раз потеряешь мяч, ты нахрен провалишь с поля!

Англия
(1 голосов)

Отношения игрока и тренера не самые лучшие

Сульшер - Лингарду: Еще раз потеряешь мяч, ты нахрен провалишь с поля!
Новина українською

Главный тренер Оле Гуннар Сульшер остался очень недоволен игрой Джесси Лингарда.

В ответном полуфинале Кубка английской лиги с "Манчестер Сити" (1:0) Лингард допускал большое количество ошибок и потерь мяча, что разозлило Сульшера. Норвежский специалист прокричал: "Джесси, еще раз потеряешь мяч, ты нахрен провалишь с поля!".

Буквально через несколько минут Лингарда заменил хавбек Андреас Перейра.

Отметим, что это далеко не первый раз Сульшер так жестко критикует действия Лингарда.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оле Гуннар Сульшер Джесси Лингард Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...