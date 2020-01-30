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Сульшер - Лингарду: Еще раз потеряешь мяч, ты нахрен провалишь с поля!
Отношения игрока и тренера не самые лучшие
Главный тренер Оле Гуннар Сульшер остался очень недоволен игрой Джесси Лингарда.
В ответном полуфинале Кубка английской лиги с "Манчестер Сити" (1:0) Лингард допускал большое количество ошибок и потерь мяча, что разозлило Сульшера. Норвежский специалист прокричал: "Джесси, еще раз потеряешь мяч, ты нахрен провалишь с поля!".
Буквально через несколько минут Лингарда заменил хавбек Андреас Перейра.
Отметим, что это далеко не первый раз Сульшер так жестко критикует действия Лингарда.
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