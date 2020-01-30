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Манчестер Юнайтед может подписать форварда Далянь Ифан
Ранее игрок выступал за Ньюкасл
Руководство "Манчестер Юнайтед" до закрытия зимнего трансферного окна намерено подписать форварда. Одним из вариантов для "красных дьяволов" является нападающий китайского клуба "Далянь Ифан" Хосе Саломон Рондон, сообщает The Times.
Манкуниацы также интересуются Кшиштофом Пёнтеком из "Милана", но поляк уже дал согласие на переход в берлинскую "Герту".
Рондон выступает за "Далянь Ифан" с лета 2019 года. В 11 матчах китайской Суперлиги он забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.
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