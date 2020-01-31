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На перспективу и подстраховку Де Хеа: МЮ оформил трансфер вратаря сборной Англии U-20

Англия
(1 голосов)

Bishop с английского – "епископ"

На перспективу и подстраховку Де Хеа: МЮ оформил трансфер вратаря сборной Англии U-20
Новина українською

Английский "Манчестер Юнайтед" оформил покупку голкипера "Саутенд Юнайтед" Натана Бишопа, об этом сообщает официальный сайт "красных дьяволов". Известно, что юный кипер защищает ворота сборной Англии до 20 лет.

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Трудовой договор с Бишопом подписан на 2,5 года, его дебют за предыдущий клуб состоялся 2 года назад – он сыграл за "Саутенд Юнайтед" 39 поединков, команда выступает в Лиге 1, третьем по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

"Возможность присоединиться к "МЮ" – это воплощение мечты. Здесь умеют работать с голкиперами. Спасибо "Саутенд Юнайтед", без них такой шаг не был бы возможен", – отметил Натан.

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В статье: Манчестер Юнайтед Натан Бишоп
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Источник:
Man United

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Комментарии (1)
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trust in LFC1892 (Киев)
31.01.2020 в 16:41
Придурки, у вас же великолепный Хендерсон за Блэйдс играет...
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