Маленький Манчестер: Де Хеа встретил Агуэро в городе и показал аргентинцу неприличный жест

Надоедливые папарацци сумели подловить вратаря "Юнайтед" Давида Де Хеа и форварда "Сити" Серхио Агуэро на улице Манчестера. Испанский голкипер команды Сульшера решил показать аргентинскому нападающему… средний палец. При этом, страж ворот "МЮ" нахально улыбнулся во время демонстрации дерзкого жеста – все случилось около городского ресторана, Давид, в итоге, остался в заведении, а Серхио его покинул.

Сегодня, 29 января, "дьяволы" и "горожане" сойдутся во второй части манчестерского дерби в рамках Кубка английской лиги. Стартовый свисток прозвучит в 21:45. Первый поединок на "Олд Траффорд" завершился выездной победой команды Гвардиолы со счетом 1:3.

Давид и Серхио играли вместе в "Атлетико" – с 2009 по 2011 год. Недавно Агуэро отметил, что поддерживает с Де Хеа хорошие отношения.