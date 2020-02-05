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18-летний форвард стал игроком месяца в Арсенале

Англия
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Во многом, заслуженно

18-летний форвард стал игроком месяца в Арсенале
UA-Футбол
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Лондонский "Арсенал" подвел итоги января. Был назван лучший футболист клуба в прошлом месяца.

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Им стал юный Габриэль Мартинелли. 18-летний бразилец провел три матча, в которых дважды забил и отдал один ассист. Форвард сумел обогнать Саку и Джаку.

Отметим, что в январе "Арсенал" провел 6 матчей, в которых ни разу не проиграл (3 победы и 3 ничьих).

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В статье: Арсенал (Лондон) Габриель Мартинелли
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