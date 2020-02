18-летний форвард стал игроком месяца в Арсенале

Лондонский "Арсенал" подвел итоги января. Был назван лучший футболист клуба в прошлом месяца.

Им стал юный Габриэль Мартинелли. 18-летний бразилец провел три матча, в которых дважды забил и отдал один ассист. Форвард сумел обогнать Саку и Джаку.

Congratulations, Gabi!



Gabriel Martinelli is your Player of the Month for January - with Gabi taking 49 per cent of the votes