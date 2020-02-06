Тоттенхэм может в 15 раз увеличить зарплату одному из защитников

20-летний защитник "Тоттенхэм" Джафет Танганга совсем недавно дебютировал за новую команду, но уже успел прописаться в старте. "Шпоры" не хотят терять талантливого игрока.

По данным Daily Mail, стороны ведут переговоры о новом контракте. Лондонский клуб увеличит зарплату игрока с тысячи фунтов в неделю до 15 тысяч.

Более того, в сделке будут прописаны многочисленные бонусы, которые можно получить при нужном количестве матчей. Действующий контракт, по данным сайта Transfermarkt, действует до лета 2020 года.

Танганга сумел пробиться в старт, после того, как состав "шпор" покинул Дэни Роуз.