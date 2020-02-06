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Тоттенхэм может в 15 раз увеличить зарплату одному из защитников

Англия
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Англичанин уже успел впечатлить многих

Тоттенхэм может в 15 раз увеличить зарплату одному из защитников
UA-Футбол
Новина українською

20-летний защитник "Тоттенхэм" Джафет Танганга совсем недавно дебютировал за новую команду, но уже успел прописаться в старте. "Шпоры" не хотят терять талантливого игрока.

По данным Daily Mail, стороны ведут переговоры о новом контракте. Лондонский клуб увеличит зарплату игрока с тысячи фунтов в неделю до 15 тысяч.

Более того, в сделке будут прописаны многочисленные бонусы, которые можно получить при нужном количестве матчей. Действующий контракт, по данным сайта Transfermarkt, действует до лета 2020 года.

Танганга сумел пробиться в старт, после того, как состав "шпор" покинул Дэни Роуз.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Джафет Танганга
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