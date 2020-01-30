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Минус один для Моуриньо: Роуз сменил Тоттенхэм на Ньюкасл

Англия
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Хорошее усиление для "сорок"

Минус один для Моуриньо: Роуз сменил Тоттенхэм на Ньюкасл
UA-Футбол
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Английский "Ньюкасл" объявил о подписании Дэнни Роуза. Левый защитник временно покинул "Тоттенхэм".

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"Сороки" арендовали англичанина до конца сезона. О сумме выкупа ничего не сообщается. В новом клубе, под 28-м номером, игрок сможет дебютировать на выходных против "Норвича".

Напомним, что только вчера "шпоры" отпустили другого фулбэка - Уокер-Питерс был отправлен в "Саутгемптон".

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В статье: Дэнни Роуз Тоттенхэм (Лондон) "Ньюкасл"
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