Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минус один для Моуриньо: Роуз сменил Тоттенхэм на Ньюкасл
Хорошее усиление для "сорок"
Английский "Ньюкасл" объявил о подписании Дэнни Роуза. Левый защитник временно покинул "Тоттенхэм".
Читайте такжеМоуриньо и Роуз кричали друг на друга на тренировке Тоттенхэма из-за вранья Жозе в прессе
"Сороки" арендовали англичанина до конца сезона. О сумме выкупа ничего не сообщается. В новом клубе, под 28-м номером, игрок сможет дебютировать на выходных против "Норвича".
Done deal— Newcastle United FC (@NUFC) January 30, 2020
Welcome, Danny! #NUFC
Напомним, что только вчера "шпоры" отпустили другого фулбэка - Уокер-Питерс был отправлен в "Саутгемптон".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...