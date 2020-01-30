Минус один для Моуриньо: Роуз сменил Тоттенхэм на Ньюкасл

Английский "Ньюкасл" объявил о подписании Дэнни Роуза. Левый защитник временно покинул "Тоттенхэм".

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"Сороки" арендовали англичанина до конца сезона. О сумме выкупа ничего не сообщается. В новом клубе, под 28-м номером, игрок сможет дебютировать на выходных против "Норвича".

Done deal



Welcome, Danny! #NUFC — Newcastle United FC (@NUFC) January 30, 2020

Напомним, что только вчера "шпоры" отпустили другого фулбэка - Уокер-Питерс был отправлен в "Саутгемптон".