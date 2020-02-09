Почеттино все еще ждет предложения от МЮ

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино все еще надеется получить приглашение из "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mirror.

Почеттино находился на радаре у "красных дьяволов" еще в прошлом сезоне, но тогда Маурисио был связан долгосрочным контрактом со "шпорами".

Вместе с тем этом сезон складывается для "Юнайтед" очень непросто. Прямо сейчас "дьяволы" отстают от топ-4 на шесть очков, однако они настолько нестабильны, что рискуют вообще не попасть в еврокубки на будущий год.

Как утверждает в эксклюзивном материале, боссы "Юнайтед" будут готовы избавиться от Сульшера и обратиться к Почеттино, уволенному из "Тоттенхэма" три месяца назад, если команда не попаст в топ-6 по итогам этого сезона.