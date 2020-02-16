Сити могут лишить титула АПЛ за 2014-й год, отдав его Ливерпулю

"Манчестер Сити" может быть лишен выигранного в 2014 году титула Премьер-Лиги, если "горожанам" не удастся оспорить наложенные УЕФА санкции за нарушения правил финансового фейр-плей, сообщает Daily Mail.

Напомним, "Сити" был отстранен от участия в еврокубках на два сезона и оштрафован на 25 миллионов фунтов за грубые нарушения правил ФФП, допущенные с 2012 по 2016 год.

В этот период клуб с "Этихад" успел дважды выиграть Премьер-Лигу — в 2012 и 2014 годах. И как раз второй титул у "горожан" могут забрать.

В тот сезон "Сити" на два очка опередил "Ливерпуль", которому постфактум могут присудить титул. Таким образом Стивен Джеррард может стать победителем АПЛ уже по окончанию игровой карьеры, получив медаль задним числом.