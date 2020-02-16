  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сити могут лишить титула АПЛ за 2014-й год, отдав его Ливерпулю
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сити могут лишить титула АПЛ за 2014-й год, отдав его Ливерпулю

Англия
(3 голосов)

Две победы в чемпионате за один сезон – "мерсисайдцы" могут превзойти все ожидания

Сити могут лишить титула АПЛ за 2014-й год, отдав его Ливерпулю
Новина українською

"Манчестер Сити" может быть лишен выигранного в 2014 году титула Премьер-Лиги, если "горожанам" не удастся оспорить наложенные УЕФА санкции за нарушения правил финансового фейр-плей, сообщает Daily Mail.

Напомним, "Сити" был отстранен от участия в еврокубках на два сезона и оштрафован на 25 миллионов фунтов за грубые нарушения правил ФФП, допущенные с 2012 по 2016 год.

В этот период клуб с "Этихад" успел дважды выиграть Премьер-Лигу — в 2012 и 2014 годах. И как раз второй титул у "горожан" могут забрать.

В тот сезон "Сити" на два очка опередил "Ливерпуль", которому постфактум могут присудить титул. Таким образом Стивен Джеррард может стать победителем АПЛ уже по окончанию игровой карьеры, получив медаль задним числом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити (Англия) Ливерпуль
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
satellite (Харьков)
16.02.2020 в 10:58
Далеко не факт что отберут,и далеко не факт что лишат!!!
Ответить
0
0
skopa (Харьков)
16.02.2020 в 10:10
Повторю еще раз: это не борьба с МС, это борьба с АПЛ. А по фэйрплей..Только зашоренный дебил может сомневаться, что та же Барселона не нарушает фэйрплей многократно, имея игрока с зарплатой более 50 лямов в месяц. И он в команде не один. Другие тоже не за тарелку супа играют...
Ответить
0
-2
Shevchenko_7 (Kiev)
16.02.2020 в 10:19
50 лямов в месяц? это у кого такие
Ответить
+2
0
kapkan (Луганск)
16.02.2020 в 11:02
Таких примеров очень много:МЮ,Реал, Барселона,Юве, а про французскую помойку(ПСЖ) я вообще молчу.Интер, кстати, тоже сейчас неплохо скупляется.Получается они все чистые с их трансферами и выдуманными арендами.
Ответить
0
0
avatar
Romerik (YNWA)
16.02.2020 в 09:36
Ну нет уж, спасибо. Не надо Ливерпулю никаких левых титулов АПЛ...Тогда Джеррард поскользнулся не зря, и так должно было быть... И теперь просто так испоганить момент победы в 2020-м, ме кажется это по свински... Ну почему это происходит именно сейчас, когда красные и так станут победителями...
Ответить
+3
0
Shevchenko_7 (Kiev)
16.02.2020 в 10:20
Потому что они купили титул, неудачники!
Ответить
0
-2
мы за динамо (киев)
16.02.2020 в 09:25
а пам"ятаєте абрамович купив челсі і дав бабла після чого став чюмпійоном. давайте заберем. віддамо мені.
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.02.2020 в 09:02
неужели сд замутил? делааа)))))
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...