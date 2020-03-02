Петер Шмейхель раскритиковал де Хеа

Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель высказался о работе голкипера "красных дьяволов" Давида де Хеа.

"Причина ошибок де Хеа — это недостаток концентрации. Семь ошибок в семи матчах привели к внушительной потере очков, это слишком много для топ-клуба. Де Хеа должен постараться не допускать такое количество ошибок, ведь их очень много. Он должен быть более сконцентрированным на своей работе. Думаю, вратарь с его опытом способен это делать.

Когда люди указывают вам на что-то в ваших выступлениях, вы начинаете думать об этом и верить, что у вас действительно есть проблемы. Возможно, именно это происходит с де Хеа в подобных ситуациях", — приводит слова Шмейхеля официальный сайт английской Премьер-лиги.