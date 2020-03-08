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Челси - Эвертон 4:0. Видеообзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча 29-го тура АПЛ "Челси" - "Эвертон".
АПЛ. 29-й тур
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир)
Челси - Эвертон 4:0
Голы: Маунт 14, Педро 21, Виллиан 51, Жиру 54
Челси: 1. Аррисабалага, 2. Рюдигер, 3. Алонсо, 15. Зума, 28. Аспиликуэта, 8. Баркли, 19. Маунт (Джеймс 60), 47. Гилмор Б., 10. Виллиан (Анджорин 71), 11. Педро, 18. Жиру (Броя 86).
Эвертон: 1. Пикфорд, 2. Холгейт, 5. Кин, 12. Динь, 19. Сидибе, 9. Калверт-Льюїн (Гордон 76), 10. Сигурдссон, 21. Гомеш, 26. Дэвис (М. Кин 58), 20. Бернард (Уолкотт 46), 7. Ришарлисон.
Предупреждения: Зума 82 - Гомеш 53, Холгейт 90