  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Эксперт Sky Sports доступно объяснил, почему Ливерпулю нельзя просто отдать медали чемпиона АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эксперт Sky Sports доступно объяснил, почему Ливерпулю нельзя просто отдать медали чемпиона АПЛ

Англия
(1 голосов)

Параллели со снукером

Эксперт Sky Sports доступно объяснил, почему Ливерпулю нельзя просто отдать медали чемпиона АПЛ
Новина українською

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что "Ливерпуль" не должен быть признать чемпионом Англии, если сезон в АПЛ не будет доигран до конца. Цитирует Мерсона, естественно, Sky Sports.

"Да, они оторвались уже на 25 очков, но представьте себе такую ситуацию: я завтра встречусь с другом, мы сыграем в снукер. Мне будет не хватать 25 очков до победы, мой друг скажет: "Заканчиваем игру, в ней уже нет смысла". В таком случае я всю следующую неделю буду говорить ему: "Но ведь я мог победить!"

"Они ждут титул 30 лет. Если бы на их месте был "Сити", то никого бы это не волновало, они уже выигрывали. Но "Ливерпуль" не может стать чемпионом 30 лет! Это похоже на фильм. Понятно, что, по сути, они уже являются чемпионами, но это не одно и то же. Обидная ситуация! Проблема еще и в том, что не все клубы провели одинаковое количество матчей".

"Ливерпуль" после 29 матчей АПЛ набрал 82 очка, на счету "Манчестер Сити" 57 баллов после 28 матчей. Сезон в АПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Читайте такжеШирер: Ливерпулю нельзя отдавать титул АПЛ, если сезон не будет доигран
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АПЛ Ливерпуль Пол Мерсон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
17.03.2020 в 11:23
Одни глупости говорят. Другие - эти глупости ретранслируют. Добро пожаловать в современный мир..
Ответить
0
0
E.M.O.S.H. (Харьков)
17.03.2020 в 11:06
Если придираться к словам "Если бы на их месте был "Сити", то никого бы это не волновало, они уже выигрывали", то Сити уже выигрывали им не нужно, пусть Ливеру отдадут титул, что уж тут.
Ответить
0
0
Aquila83 (Кривой Рог)
17.03.2020 в 10:15
Похоже он имел в виду, что если Ливерпулю отдадут чемпионство без доигрывания оставшихся матчей, то чувство победы будет ощущаться неполноценно именно игроками и болельщиками Ливерпуля - думаю ни так они хотели стать чемпионами спустя 30 лет. Как болельщик Барсы я бы не хотел, чтоб Барсе отдали чемпионство только потому, что она на 1 очко на данный момент опережает Реал.
Ответить
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
17.03.2020 в 10:09
То он за Манчестер болеет ))))...
Ответить
0
0
avatar
Romerik (YNWA)
17.03.2020 в 10:04
А не пошел бы ты на*Уй, г. Мерсон, со своими двойными стандартами...
Ответить
0
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
17.03.2020 в 09:52
А можно насцать на е**ло пану Мерсону?
Ответить
+1
-1
avatar
simargl (Чернигов)
17.03.2020 в 10:11
Можно. Увеличьте его фото на телефоне и сколько угодно ...)))
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...