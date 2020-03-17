Эксперт Sky Sports доступно объяснил, почему Ливерпулю нельзя просто отдать медали чемпиона АПЛ

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что "Ливерпуль" не должен быть признать чемпионом Англии, если сезон в АПЛ не будет доигран до конца. Цитирует Мерсона, естественно, Sky Sports.

"Да, они оторвались уже на 25 очков, но представьте себе такую ситуацию: я завтра встречусь с другом, мы сыграем в снукер. Мне будет не хватать 25 очков до победы, мой друг скажет: "Заканчиваем игру, в ней уже нет смысла". В таком случае я всю следующую неделю буду говорить ему: "Но ведь я мог победить!"

"Они ждут титул 30 лет. Если бы на их месте был "Сити", то никого бы это не волновало, они уже выигрывали. Но "Ливерпуль" не может стать чемпионом 30 лет! Это похоже на фильм. Понятно, что, по сути, они уже являются чемпионами, но это не одно и то же. Обидная ситуация! Проблема еще и в том, что не все клубы провели одинаковое количество матчей".

"Ливерпуль" после 29 матчей АПЛ набрал 82 очка, на счету "Манчестер Сити" 57 баллов после 28 матчей. Сезон в АПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса.