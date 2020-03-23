Англия
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Пока английский футбол временно на паузе, Моуриньо поработал волонтером
Португалец занялся добрыми делами
Пока английский (и весь европейский) футбол на паузе, тренера и игроки ищут себе новые занятия.
Для примера, Жозе Моуриньо занялся благотворительностю. Он поработал волонтером в одной организации, которая специализируется на помощи пожилым людям.
Jose Mourinho spent his day delivering essential goods to the elderly who are struggling due to the coronavirus, class act— ESPN FC (@ESPNFC) March 23, 2020
(via @loveurdoorstep, @age_uk_enfield) pic.twitter.com/HmUlT0F6aJ
Ранее сообщалось, что чемпионат Англии будет восстановлен, как минимум, в мае.
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