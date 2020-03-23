  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Пока английский футбол временно на паузе, Моуриньо поработал волонтером
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пока английский футбол временно на паузе, Моуриньо поработал волонтером

Англия
(1 голосов)

Португалец занялся добрыми делами

Пока английский футбол временно на паузе, Моуриньо поработал волонтером
UA-Футбол
Новина українською

Пока английский (и весь европейский) футбол на паузе, тренера и игроки ищут себе новые занятия.

Читайте также10 главных открытых вопросов сезона 2019/20 по версии ESPN

Для примера, Жозе Моуриньо занялся благотворительностю. Он поработал волонтером в одной организации, которая специализируется на помощи пожилым людям.

Ранее сообщалось, что чемпионат Англии будет восстановлен, как минимум, в мае.

Читайте такжеВозобновление АПЛ отложено до мая
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...