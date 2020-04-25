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Вице-президент МЮ дал понять, что клуб откажется от дорогих трансферов

Англия
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Санчо и Кейна на "Олд Траффорд" ждать не стоит

Вице-президент МЮ дал понять, что клуб откажется от дорогих трансферов
Новина українською

Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд заявил, что трансферы стоимостью в "сотни миллионов фунтов" не являются реалистичными для грядущего лета.

"Такое впечатление, что спекуляции насчет трансферов отдельных игроков за сотни миллионов фунтов этим летом игнорируют ту реальность, с которой столкнулся спорт.

Мы всегда считали, что наша коммерческая модель делает нас более стойкими, нежели большинство клубов, и мы благодарны нашим коммерческим партнерам за постоянную поддержку в этом отношении.

Однако никто не должен испытывать каких-либо иллюзий насчет масштаба вызова, который был брошен каждому в футболе, и, вероятно, нет такого клуба, включая нас, который сможет вести свои дела на трансферном рынке этим летом как обычно", – цитирует Вудворда Sky Sports.

Ранее сообщалось об интересе "Юнайтед" к Джейдону Санчо, Харри Кейну и Джеку Грилишу.

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В статье: Манчестер Юнайтед Харри Кейн Эд Вудворд Джек Грилиш Джейдон Санчо
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