Щенсны рассказал, как страсть к сигаретам завершила его карьеру в Арсенале Венгера

Вратарь "Ювентуса" Войцех Щесны рассказал в рамках подкаста "Arsenal Nation" о том, как был пойман за сигаретой во времена карьеры на "Эмирейтс". Цитирует поляка Goal.com.

"В то время я регулярно курил, Венгер знал об этом. Он не хотел, чтобы кто-то курил в раздевалке – я понимал это. Но после одного из очень сложных и эмоциональных матчей я зашел в душевую в другом конце раздевалки, где никто не мог меня заметить – и достал сигарету".

"Кто-то увидел меня и доложил Арсену. Через пару дней он спросил, правда ли это. Я не стал врать, француз оштрафовал меня и сказал, что отстраняет от команды. Я принял это профессионально, никаких споров или обид. Конечно, думал, что вернусь в состав через несколько недель, но Оспина в воротах был неотразим. Пришлось отправиться в аренду".

Сезон 2015/16 Войцех начал в аренде в "Роме", проведя в Риме два розыгрыша Серии А. После этапа в столице Италии, польский голкипер не вернулся в Лондон и был выкуплен "Ювентусом".