BBC назвал лучшего тренера и игрока сезона в АПЛ

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон был признан лучшим футболистом текущего сезона Английской Премьер-лиги по версии BBC Sport. Лидер "красных" набрал 23% голосов. На втором месте оказался сенегальский нападающий мерсисайдцев Садио Мане (17%). Замкнул тройку бельгийский хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне – 14%.

Лучшим менеджером первенства в рамках текущей кампании признан главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп – 55%. На втором месте – наставник "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер (25%), "бронза" у Нуну Эшпириту Санту из "Вулверхэмптона" (7%).

Напомним, вчера, 7 мая, ровно год как "Ливерпуль" разгромил "Барселону" в полуфинале ЛЧ-18/19 после проигрыша на "Камп Ноу":