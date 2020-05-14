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Ювентус и Челси хотят обменять Пьянича на Жоржиньо

Англия
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Ювентус и Челси хотят обменять Пьянича на Жоржиньо
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"Ювентус" и "Челси" ведут переговоры об обмене игроками, пишет The Guardian.

По информации источника, клубы начали переговоры о возможной сделке по обмену Миралема Пьянича и Жоржинью. 28-летнего итальянца хочет видеть главный тренер турицев Маурицио Сарри, который работал с хавбеком в "Наполи" и "Челси".

В текущем сезоне на счету Жоржинью 37 матчей во всех матчах, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. В свою очередь Пьянич в 32 встречах забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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В статье: Миралем Пьянич Ювентус (Турин) Челси (Лондон) Жоржиньо
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