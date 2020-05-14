Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус и Челси хотят обменять Пьянича на Жоржиньо
Похоже, что переход в Барсу отменяется
"Ювентус" и "Челси" ведут переговоры об обмене игроками, пишет The Guardian.
По информации источника, клубы начали переговоры о возможной сделке по обмену Миралема Пьянича и Жоржинью. 28-летнего итальянца хочет видеть главный тренер турицев Маурицио Сарри, который работал с хавбеком в "Наполи" и "Челси".
В текущем сезоне на счету Жоржинью 37 матчей во всех матчах, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. В свою очередь Пьянич в 32 встречах забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...