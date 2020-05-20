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Официально: Кабальеро продлил контракт с Челси
Еще один год в Лондоне
Лондонский "Челси" объявил о подписании нового контракта с вратарем Вилли Кабальеро.
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Действовать новое соглашение будет до 2021-го года. 38-летний голкипер в Лондоне сменщик Кепы Аррисабалаги и провел в текущем сезоне всего лишь 9 матчей.
We have some @willy_caballero contract news!— Chelsea FC (at ) (@ChelseaFC) May 20, 2020
Помимо "Челси" Вилли защищал цвета "Ман Сити", "Малаги", "Эльче" и "Бока Хуниорс".
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