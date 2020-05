Официально: Кабальеро продлил контракт с Челси

Лондонский "Челси" объявил о подписании нового контракта с вратарем Вилли Кабальеро.

Действовать новое соглашение будет до 2021-го года. 38-летний голкипер в Лондоне сменщик Кепы Аррисабалаги и провел в текущем сезоне всего лишь 9 матчей.

