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Официально: Кабальеро продлил контракт с Челси

Англия
(1 голосов)

Еще один год в Лондоне

Официально: Кабальеро продлил контракт с Челси
UA-Футбол
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Лондонский "Челси" объявил о подписании нового контракта с вратарем Вилли Кабальеро.

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Действовать новое соглашение будет до 2021-го года. 38-летний голкипер в Лондоне сменщик Кепы Аррисабалаги и провел в текущем сезоне всего лишь 9 матчей.

Помимо "Челси" Вилли защищал цвета "Ман Сити", "Малаги", "Эльче" и "Бока Хуниорс".

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В статье: Челси (Лондон) Вилли Кабальеро
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